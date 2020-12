Sanremo 2021, la rabbia dei Jalisse esclusi per la 24esima volta: “Siamo dei sognatori”

I Jalisse non parteciperanno a Sanremo 2021. Da 24 anni il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian non vengono selezionati per partecipare alla kermesse canora

I Jalisse hanno espresso la loro disapprovazione per essere stati esclusi per la 24esima volta dal Festival di Sanremo con 24 brani diversi. Era il 1997 quando il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian partecipò alla manifestazione canora più famosa d’Italia vincendola con la canzone “Fiumi di parole“. I due coniugi hanno rivelato sulla propria pagina ufficiale Facebook di essere stati scartati anche quest’anno dopo ben 24 volte e con 24 brani diversi. Fabio Ricci ha scritto che durante la serata del 17 dicembre hanno seguito la serata finale di Sanremo Giovani per scoprire i nomi dei big che prenderanno parte a Sanremo 2021, annunciati dal direttore artistico nonché conduttore Amadeus. “Anche stasera, come da 24 anni, con 24 canzoni diverse presentate, i Jalisse non sono stati scelti tra gli artisti che saliranno su quel palco. Chissà, ci aspettavamo una sorpresa dell’ultimo minuto, del resto siamo sognatori”.

Il duro sfogo dei Jalisse esclusi a Sanremo 2021

Il duro e lungo sfogo di Fabio Ricci dei Jalisse è proseguito con il racconto della loro vittoria a Sanremo 1997 “grazie al pubblico” e con il successo del quarto posto conquistato all’Eurovision. Una band che non si è mai fermata e in tanti anni ha continuato a fare musica come ci hanno spiegato loro stessi in quest’intevista. Un duo che ha prodotto musica al di là della show business incontrando le persone dei loro concerti in giro per il mondo, che fanno parte della “Jalisse tribù”. Due persone che ci mettono il cuore in quello che fanno e hanno lanciato da poco un singolo che dà il nome al loro nuovo album: “Voglio emozionarmi ancora”. Una raccolta di inediti composti durante il lockdown disponibile dal 13 novembre scorso. Dieci canzoni scritte e autoprodotte dai coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Il lungo post su Facebook dei Jalisse si chiude con un augurio: “Mando il mio sincero in bocca al lupo ai colleghi che saliranno su quel palco del Festival 2021, felice per chi riprende il lavoro. Alla stampa, alla tv, alle radio invio un messaggio: se non vedrete i Jalisse ancora sul palco di Sanremo 2021 non sarà perché sono spariti o perché hanno cambiato lavoro, ma ancora una volta perché non è stata data loro l’opportunità!”.