Floriana Messina, a Natale un regalo coi fiocchi: la FOTO che strega i fan

La splendida Floriana Messina si prepara al Natale con il panettone, ma ai fan cade l’occhio su ben altro: il vestito che mette in risalto tutte le sue forme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Floriana Messina si prepara al Natale: vestita di rosso e con in mano un panettone, l’influencer è pronta ad affrontare le feste. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram è il regalo che tutti i fan attendevano di ricevere. L’incantevole Floriana, le cui curve sono contenute a malapena dal sensualissimo abito, è uno spettacolo per maggiorenni: lo spacco inguinale e la scollatura esplosiva sono un’apoteosi di bellezza.

Gli utenti hanno decisamente apprezzato lo scatto della bella influencer: “Il più bel regalo di Natale“, le scrivono.

Floriana Messina, l’incredibile trasformazione: i fan stentano a riconoscerla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Ex protagonista del Grande Fratello 12, Floriana Messina appare oggi profondamente cambiata. I fan, che la ricordano come una concorrente formosa e decisamente non atletica, stentano a riconoscerla: la loro beniamina è infatti un concentrato di bellezza e sensualità.

Non c’è dubbio sul ricorso alla chirurgia estetica da parte di Floriana. Confrontando le vecchie foto alle immagini che, quotidianamente, appaiono su Instagram, si scopre infatti un cambiamento radicale: il punto vita della Messina si è notevolmente ridotto, il nasino all’insù è perfetto come quello di una bambola.

La stessa influencer non ha nascosto un intervento di mastoplastica additiva per aumentare il volume del seno. I ritocchi estetici, abbinati ad uno stile di vita totalmente stravolto, hanno fatto la differenza: ad oggi, Floriana è una vera e propria bomba sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

“Gli uomini non mi resistono, li imbambolo“, aveva asserito l’ex gieffina all’interno della casa più spiata d’Italia. A distanza di anni, e a fronte di una trasformazione fisica davvero impressionante, il suo successo con il genere maschile non potrà che essere pienamente confermato.