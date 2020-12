Noemi, sorrisi e buoni propositi per festeggiare il lieto annuncio – FOTO

La cantante Noemi annucia la sorpresa su Instagram. Capelli rosso fuoco e un sorriso sincero e contagioso: bellissima

E’ un momento di ecstasy per la cantante Noemi, dopo l’annuncio per la partecipazione alla prossima tappa di un successo ormai inarrestabile. Non ha mai “mollato” la presa e alla fine ce l’ha fatta. L’intraprendenza e il coraggio ripagano gli sforzi fatti finora e adesso a venir fuori sono le emozioni più belle, quelle che riesce a trasmettere al pubblico in delirio e felice per il raggiungimento dei suoi traguardi.

Possiamo dire a tutti gli effetti che fino a qualche mese fa, il motivo per il quale si manteneva in forma, perdendo molto peso è proprio dovuto a questo. Come se non bastasse, la sua nuova metamorfosi fisica regala ai fan dell’amore, scollature profonde e un dècollète mozzafiato e ricco di sensualità. Ora Noemi è pronta ad operare il grande salto di qualità, in merito al lieto annuncio in diretta tv

Noemi, un’emozione unica e tanti bei propositi per il nuovo anno

Per la cantante trentottenne romana, Noemi è tempo di tirare le somme, dopo un periodo di enormi sacrifici, che l’ha condotta di nuovo sul palcoscenico delle grandi occasioni. Il fitness e l’allenamento del proprio diaframma sono state le spinte decisive per finire ancora una volta sotto i riflettori.

Ad annunciaro in diretta tv è il conduttore de “I Soliti Ignoti”, Amadeus che durante una conferenza stampa ha svelato i primi volti dei partecipanti della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Da Colapesce e Di Martino a Random, passando per Annalisa e Bugo, fino alla stessa Noemi con il brano “Glicine“.

Questo rappresenta uno dei buoni propositi per la fine dell’anno e l’inizio del nuovo. Il tutto viene celebrato sulla sua pagina Instagram, dove regna indiscussa una bellezza oltre ogni limite. Nuovo look per Noemi, condito da un hair style rosso “fuoco”, ormai una sentenza , come il suo sorriso pulito, sincero e incandescente.

Ora è pronta per un’altra domenica da trascorrere in pieno relax, poi ci sarà tutto il tempo per pensare a Sanremo 2021 e cercare di coronare un altro sogno, per conquistare definitivamente tutti