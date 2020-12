Serena Garitta, con maglioncino sexy in posa davanti l’albero di Natale – Foto

Nuovo scatto pubblicato dalla bella Serena Garitta. L’ex gieffina si mostra in tutta la sua bellezza davanti all’albero Swarovski.

Serena Garitta più bella e spendente che mai. L’ex gieffina ha pubblicato un nuovo scatto sui social dove sfoggia un bellissimo cappotto fuxia, particolarmente chic ed elegante.

Sotto il cappotto, la Garitta indossa un maglioncino bianco che lascia scoperto l’ombelico e un grazioso jeans con fantasie a colori.

Sguardo attento e capelli avvolti in una treccia semplice ma molto trendy.

Serena Garitta: la carriera e la vita privata

La Garitta è diventata famosa anni fa, dopo aver partecipato al reality Grande Fratello, dove ne è uscita da vincitrice. La quarta edizione del reality viene ricordata ancora oggi per la presenza di personaggi come Patrick Ray Pugliese, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli.

Dopo il reality, Serena Garitta ha fatto tante esperienze televisive. Ad oggi, è inviata per i programmi di Barbara D’Urso. Ma non solo. Vanta anche collaborazioni con Lucignolo, La vita in diretta, Comedy Club, ecc.

Tra il 2007 e il 2008 ha anche avuto modo di lavorare sul maxischermo: l’abbiamo vista recitare al cinema in Capitan Basilisco e Two Families.

Dal 2015, conduce un programma su Sport Italia. Presenta anche le estrazioni del Lotto per Lottomatica Tv.

Anche in radio ha avuto le sue soddisfazioni. Si è ritrovata, infatti, a condurre Zena Zelig, diventato molto importante nel panorama genovese.

La Garitta è nata il 24 maggio 1978 a Genova. E’ alta 160 cm e pesa circa 50 kg.

Nel 2016 ha avuto un bellissimo bambino, di nome Renzo, nato dalla storia d’amore tra lei e Nicolò Ancona, che ha 10 in meno di lei.

Intanto la Garitta non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti sui social. Foto dove condivide alcuni momenti della sua quotidianità, attirando complimenti e lusighe dei fan: “Non so sei più bella o simpatica 🤔😊😘, Sei ogni giorno più bella e carismatica Sere!!! 🤩, Bellissima!!!🥰💖🥰, Sempre più bella 😍, Solare sempre e ovunque ❤️”.