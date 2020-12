Gerry Scotti, protagonista in casa Rai? L’indiscrezione infiamma il web

Voci di corridoio fanno sapere che nella prossima edizione del festival di Sanremo 2021 Amadeus potrebbe essere affiancato da Gerry Scotti

Da pochi giorni Amadeus ha svelato i nomi dei 26 big che formeranno la rosa del prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021. Non ci resta che attendere per scoprire da chi sarà affiancato il noto conduttore, anche se indiscrezioni trapelate da Dagospia, lanciano qualche frecciatina su due nomi molto noti nel panorama italiano.

Il noto giornale di gossip oltre a citare l’amato Fiorello, azzarda su Gerry Scotti e Ibrahimovic per la nuova edizione del Festival. Dagospia nella rubrica a “Lume di candela” ha rivelato che le trattative sarebbero in corso.

I fan attendono la conferma di Gerry Scotti come co-conduttore a Sanremo 2021

Forse qualcuno ricorderà che anche l’anno scorso saltò fuori il suo nome ma il conduttore Mediaset dovette rifiutare a causa di alcuni impegni lavorativi. Nel corso della nuova edizione del Festival della musica italiana quindi Jerry Scotti potrebbe co-condurre l’evento di musica insieme ad Amadeus. Ovviamente i fan di Gerry sono entusiasti della notizia, dobbiamo solo attendere conferme da parte de diretto interessato.

Gerry Scotti in un’intervista rilasciata al Fattoquotidiano aveva comunque dichiarato, forse con qualche allusione nascosta alla sua presa in carica quest’anno:

“Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto”.