Lutto nel mondo del cinema, muore l’attrice Tanya Roberts

Aveva solo 65 anni l’attrice Tanya Roberts: bond girl negli anni ’80, importanti ruoli in alcuni film considerati oggi del cult.

Tanya Roberts, l’attrice dagli occhi di ghiaccio e dalla bellezza sconvolgente, è venuta a mancare a causa di problemi di salute con cui lottava da tempo. Il personale sanitario che l’ha soccorsa a seguito di un malore avuto lo scorso 24 dicembre presso la propria abitazione dopo aver portato a passeggio i suoi amici a quattro zampe, ha escluso la positività dell’attrice al Coronavirus. Un’agonia per la Roberts da quella Vigilia di Natale- attaccata infatti al ventilatore – giorno dal quale non si sarebbe più ripresa. Suoi alcuni ruoli iconici, da Bond Girl in 007-Bersaglio Mobile nel 1985 a fianco del famoso personaggio interpretato da Roger Moore. Indimenticabile in Charlie’s Angels – serie TV – nel ruolo di Julie Rogers o ancora Sheena nel 1984.

Tanya Roberts, biografia della star anni ’80

Nata negli anni ’50, muove i primi passi nel campo della moda. La notorietà arriva col ruolo nel film di James Bond negli anni ’80. Nello stesso periodo, è protagonista in Sheena, regina della giungla. Sono seguiti negli anni ’90 altri ruoli degni di nota, come la partecipazione alla commedia Quasi incinta o ad alcuni film genere thriller – erotici Occhi nella notte, Patto a tre solo per citarne alcuni. Tra le ultime comparizioni dell’attrice, un personaggio secondario in Charlie’s Angels. Negli stessi anni la Roberts decide di abbandonare le scene per supportare il marito malato – Barry Roberts – scomparso solo qualche anno dopo.

La donna, che non ha mai avuto figli, è morta presso l’Ospedale di Los Angeles nella giornata di ieri lasciando il secondo marito Lance O’Brien.