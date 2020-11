Enrico Montesano, attraverso un video su TikTok, ha spiegato l’assenza ai funerali del grande amico, l’attore Gigi Proietti: “Mi sono impressionato”

Nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre, si sono svolti i funerali di Gigi Proietti. L’attore romano è deceduto lo scorso 2 novembre nella clinica “Villa Margherita”, dove era ricoverato da circa 15 giorni a seguito di alcune complicanze cardiache.

Le esequie, trasmesse su Rai 1, si sono svolte all’interno del Globe Theatre di Villa Borghese, e nella Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo.

Tra gli assenti al funerale, anche l’amico di sempre Enrico Montesano. Il comico, tuttavia, ha motivato la propria assenza attraverso un video su TikTok: “Sono andato alla camera ardente che avevano allestito per lui. Mi sono emozionato“.

Gigi Proietti: l’ultimo saluto di Enrico Montesano

“Ieri, pomeriggio, sono andato alla clinica in cui Gigi era ricoverato. Sono andato a rendergli omaggio nella camera ardente che gli avevano allestito. Mi sono emozionato e anche impressionato“: così ha esordito Enrico Montesano in un video postato su TikTok. Il comico ha voluto spiegare ai suoi followers l’assenza ai funerali di Gigi Proietti, suo caro amico.

“Sono andato alla camera ardente che avevano allestito per lui. Mi sono emozionato. Vederlo lì, sotto quel lenzuolo bianco…” – ha dichiarato Montesano, mostrandosi alquanto scosso dall’ultimo incontro con il grande mattatore, che ha preferito salutare privatamente, in una veste più intima.

“Per questo oggi non sono alle cerimonie ufficiali. Io non amo le cerimonie ufficiali, le ostentazioni…“. Con quest’ultime affermazioni, il comico ha fatto capire di aver voluto dire addio a modo proprio al grande Gigi, col quale era legato da un’amicizia profonda.

E, per salutare definitivamente l’attore romano, Montesano gli ha dedicato un sonetto, scritto di suo pugno: “Mandra’ me senti? Avoja! Ma me senti bbene? Pure da lassù? E daje! Dimme su!“.

