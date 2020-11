X Factor, prosegue la strage di cuori del nuovo giudice del talent show. Hell Raton attira su di sé tutti gli sguardi.

Si chiama Manuel Zappaddu, in arte Hell Raton ed ha letteralmente stregato il pubblico di X Factor con il suo fascino ed il suo impareggiabile carisma. Il giovane rapper e produttore discografico, alla sua prima esperienza come giudice del talent, si sta rivelando competente ed equo come pochi altri lo sono stati negli ultimi anni. Oltre al suo indiscutibile talento, però, ciò che ha davvero catturato l’attenzione del pubblico è la singolare bellezza di Hell Raton, che con il suo stile urban ed i folti riccioli neri ha ammaliato il web fin dalla sua primissima apparizione.

Se anche voi siete rimasti incantati dal suo fascino, non vi resta che andare alla pagina successiva per scoprire il suo ultimo cambio di look. Mai visto così elegante!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici di Maria De Filippi 2020: data di inizio e nuovi giudici

Hell Raton, smoking nero e nuovo taglio di capelli