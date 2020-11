“Ciao grande Gigi”, Mara Venier ricorda così Proietti – VIDEO

Mara Venier sul suo profilo Instagram condivide con i follower un video di tanti anni fa in compagnia del grande Gigi Proietti.

Mara Venier, amatissima dal pubblico e chiamata affettuosamente con l’appellativo “Zia Mara” ha reso omaggio al grande Gigi Proietti. Scomparso lo scorso 2 novembre, la Venier ha condiviso sul suo profilo Instagram un video estrapolato da Domenica IN da lei condotto. Il video è un estrapolato di una puntata del programmale domenicale, uno sketch dell’artista romano che ripropone uno dei suoi personaggi più amati: Pietro Ammicca. Proietti dichiara infatti che questo personaggio riscuoteva sempre molto successo, tanto da riproporlo negli spettacoli dopo la richiesta dei bis da parte del suo pubblico, soprattutto in teatro. Mara Venier allora chiede di fare un accenno dello sketch e tra l’approvazione del pubblico e le risate che il grande Proietti riusciva a regalare, l’artista propone il personaggio, l’affarologo e appaltologo.

Gigi Proietti, chi è Pietro Ammicca

Pietro Ammicca è un personaggio particolare; apparentemente facile in realtà riproporlo sarebbe davvero complicato. Richiede uno studio, una cura dei dettagli chiaramente non alla portata di tutti. Proietti non ha supporti con sé, solo la sua presenza e il suo recitare articolato e mirato per far sorridere la gente. A partire dalla mimica facciale, come suggerisce il nome del personaggio, ammicca ma non si arresta tutto lì. Una gestualità con le mani, quel mimare le parole contestualmente al racconto. Non è affatto facile, soprattutto quando viene improvvisato come pare proprio negli studi di Roma durante la trasmissione Domenica IN. 30 mila visualizzazioni in un’ora e tantissimi messaggi di saluto al grande artista recentemente scomparso.

La scuola di Gigi Proietti ha sfornato numerosi talenti ma alcuni sul web hanno un’idea chiara: Senza di lui muore il teatro bello, puro, ironico…ma c’è chi vede un erede di Proietti, su Instagram infatti scrivono: Mi auguro che Brignano porti avanti la sua scuola. Unico vero erede.

