Mercedesz Henger non la smette di emozionare i suoi tanti follower sui social network con foto da capogiro in cui è sempre attraente e bellissima

Mercedesz Henger continua a pubblicare foto da capogiro su Instagram e i suoi follower non possono fare a meno di apprezzare e commentare gli appuntamenti fissi con lei e le sue grazie. La bella influencer figlia della ex diva a luci rosse Eva Henger e del regista Riccardo Schicchi questa volta si mostra in costume da bagno mentre risale su una barca immersa nello spettacolo azzurro di un mare cristallino. Indossa un costume intero che mette in risalto le sue prorompenti forme e a stento riesce a contenere il formoso seno. La bellezza della Henger è sottolineata dalle goccioline d’acqua che scendono sul suo fisico statuario.

Mercedesz Henger ha completamente modellato il suo fisico