Matrimonio a prima vista Italia, Sitara anticipa sui social le nuove coppie (SPOILER) – FOTO

Discovery+ ha trasmesso ieri notte le prime due puntate di “Matrimonio a prima vista Italia”, vediamo le nuove coppie commentate da Sitara

È appena partita la sesta attesissima edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 2021”. A parlarne ieri su Vanity Fair i tre esperti del programma Fabrizio Quattrini, Mario Abis e Nada Loffredi che lanciano qualche anticipazione.

“Sarà un’edizione che risentirà del contesto esterno, che siamo riusciti a trasformare in un elemento narrativo ulteriore, e che sarà ancora più provocante della precedente, con un ritmo sempre incalzante in cui accadono continuamente delle cose” ha rivelato Mario Abis.

Le puntate per ora solo su Discovery+, per tutti gli altri bisognerà attendere qualche altra settimana per la messa in onda su Real Time. Le puntate sono state girate nel 2020 ed i provini probabilmente sono stati fatti in simultanea con quelli dei vecchi concorrenti, riuscendo però a non far mai incrociare le sei coppie di prescelti.

Nel frattempo però gli ex concorrenti della passata edizione si sono dati ai commenti spassionati sulle nuove coppie che hanno fatto il loro ingresso ieri.

MPVI 2021, chi sono le nuove coppie del programma. L’aneddoto svelato su Abis durante l’ultima puntata della scorsa edizione

I vecchi concorrenti ieri si sono dati alla visione delle prime due puntate, vediamo qualche anticipazione direttamente dalle stories di Sitara, che visibilmente commossa ha commentato le prime immagini del docureality.

Sitara fa vedere nelle stories di Instagram le nuove tre coppie formate da Francesco e Martina, Salvatore e Santa, Fabio Peronespolo e Clara. Una cosa che passa all’occhio per questa edizione è che i concorrenti abitano tutti molto vicini rispetto a quelli passati, un aspetto importante per riuscire ad ottimizzare la possibilità di riuscire a creare legami solidi.

“Dal trailer della seconda puntata capisco che piangono tutti, eccetto Martina perché è romana ed è cazzuta. Il suo abito lo ha scelto Francesco”, dice Sitara mentre mangia i suoi pop corn acquistati per l’occasione della messa in onda. Sembra che però a Martina non piaccia lui, infatti se sente un “Sto ‘a morì, porca tr***”. Questa coppia però è molto simile a quella formata da Sitara e Gianluca, come spiega direttamente lei nei commenti.

Fabio durante la celebrazione delle nozze invece è visibilmente preso da Clara ma a lei non piace subito lui perché “non aveva i capelli”. Poi Sitara racconta un aneddoto dell’esperto Mario Abis successo nell’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista. E poi…” in cui lui la chiamò per sbaglio Santa, il motivo è che in simultanea appunto si stavano svolgendo anche le altre nuove puntate del programma.

Sitara conclude: “Dall’anteprima della terza puntata sembravano tutti tranquilli a differenza delle nostre che sono state massacranti. Per ora ho già dei personaggi preferiti, ma non mi voglio sbilanciarmi troppo su di loro, ci sarà tempo per conoscerli”.