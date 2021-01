Chiara Nasti festeggia il compleanno ringraziando i fan e regalando uno scatto dalla sensualità esplosiva: che scollatura

Giornata speciale per la nota fashion blogger e influencer Chiara Nasti. La giovane partenopea compie infatti 23 anni, una ricorrenza che festeggia a distanza anche con i suoi followers, ringraziandoli per il loro affetto con un post dedicato su Instagram. La splendida partenopea è seguitissima sui social ed è diventata famosa per la sua attenzione ai dettagli e all’eleganza, ma anche per un fascino verace e provocante a cui non si può resistere.

Chiara Nasti, la scollatura fuoriesce dalla giacca: il reggiseno dov’è? Dettaglio piccante

E infatti, anche nel giorno del suo compleanno, è lei, a modo suo, a fare un regalo non di poco conto ai suoi fan. Nel primo scatto accanto alla sua torta di compleanno, appare bellissima, in primo piano, con uno sguardo e un sorriso seducenti e un dettaglio che non può sfuggire, accendendo la fantasia. La giaccia del tailleur si apre nel punto più opportuno, lasciando intravedere la super scollatura di Chiara.

Osservando con attenzione, possiamo notare che nemmeno indossa il reggiseno. Il decolleté si presenta così in purezza, da infarto. Al solito, arrivano like e commenti di tutti i tipi, non solo per farle gli auguri, ma anche per complimentarsi per il suo fascino sempre più provocante.