Justine Mattera: “Che significa volgare”? E resta nuda coperta solo da un fiocco – FOTO

Justine Mattera lascia il suo pubblico a bocca aperta grazie ad uno scatto pubblicato sui social con lo scopo di esprimere un concetto ben preciso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, di non essere la solita bambolina bionda semplicemente carina. La showgirl infatti ha voluto usare uno scatto decisamente insolito per ribadire al mondo un concetto che evidentemente le sta molto a cuore. Justine si mostra totalmente senza veli e di spalle coperta soltanto da un grande fiocco rosa che le cade sul lato b e da un paio di calze con la scritta badass. Una foto che ha un obiettivo ben preciso ovvero quello di definire e far conoscere definitivamente cosa voglia dire “volgare“. L’intento di Justine è quello di far capire che dietro ad una foto di nudo non c’è nulla di “sporco” ma al contrario può essere ricca di determinati dettagli che raccontano una storia.

LEGGI ANCHE -> Jasmine Carrisi bellissima nella FOTO al tramonto: il commento di Loredana Lecciso

Justine “spiega” con la sua foto cosa voglia dire volgare