Miriana Trevisan fa impazzire i suoi followers condividendo una fotografia pazzesca, con décolleté da paura in bella mostra.

Miriana Trevisan è una showgirl molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La classe 1972, dopo aver esordito a ‘Non è la Rai’, raggiunse maggiore popolarità divenendo velina mora dello storico programma di Mediaset ‘Striscia la Notizia’. Nella sua carriera, la napoletana ha partecipato anche al reality ‘L’isola dei famosi’ (giungendo al quarto posto) ed è stata opinionista in vari salotti televisivi come ‘L’Italia sul 2’, ‘Verissimo’ e ‘Domenica Cinque’.

Miriana è seguitissima anche sui social network: il suo account vanta ben 150mila followers. La nativa di Napoli ama far impazzire i suoi ammiratori condividendo scatti mostruosi. La showgirl, poco fa, ha pubblicato una fotografia in cui ha piazzato il suo décolleté pauroso in bella vista.

Miriana Trevisan, visuale dall’alto: décolleté da paura

Miriana, poco fa, ha condiviso una foto semplicemente pazzesca sui social network. La nativa di Napoli è sempre più bella ed esplosiva. La classe 1972, infatti, fa impazzire tutti piazzando il suo décolleté esagerato in primissimo piano. La visuale dall’alto mostra lo spettacolo stupefacente. Il suo viso è incantevole come sempre, mentre le sue labbra sono irresistibili. Il post ha già superato quota 1000 cuoricini in appena 1 ora. I fan stanno commentando con enfasi. “Sempre bellissima”, “Ciao meravigliosa creatura”, “Sei fantastica e splendente”, “Che décolleté favoloso”, si legge.