Sara Croce decisamente atomica, la guardi e ti viene mal di testa – FOTO

Sara Croce, occhi d’angelo per l’ultimo scatto bollente: il décolleté esce dalla maglia, che magia per i fan della showgirl

Oltre 8mila like per l’ultimo scatto della bellissima showgirl Sara Croce: pochi minuti non sono bastati per disturbare i suoi fan che hanno subito intercettato lo scatto postato nella sua pagina Instagram. Un selfie vertiginoso in cui la bionda Bonas di “Avanti un altro” si mostra in tutta la sua bellezza stratosferica.

Gli occhi incantano sempre, sono di un azzurro ipnotico che seduce tutti, ma lo sguardo non può che cadere nella scollatura vertiginosa della maglia aperta sul seno. Il décolleté esce in primo piano e devia lo sguardo dell’osservatore che si perde nelle sue curve armoniche.

Sara Croce sempre più bella, gli scatto social incantano il web

La modella 22enne è uno dei volti Nel 2019 poi è diventata valletta fissa del programma di Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis. Come lei stessa ha più volte anticipato lo show sarà nuovamente in onda dal prossimo marzo, le registrazioni sono già avviate da qualche mese a pieno regime.

Sara non condivide la sua felicità di questi mesi solo con i suoi 848mila fan sui social, ma anche con il suo Gianmarco Fiory, portiere del Bari, che sempre più spesso compare nelle sue stories di Instagram a dimostrazione che il rapporto tra i due procede spedito.

Lei ha un fisico pazzesco, gambe chilometriche e una chioma leonina che non passa neppure inosservata ai molti. Gli scatti sexy e provocanti sono quasi all’ordine del giorno e i commenti che possiamo leggere a mergine delle foto sono calorosi e pieni di affetto da parte degli ammiratori che la seguono con devozione.