Taylor Mega l’abito bianco si apre e mostra tutto: che sogno – FOTO

Taylor Mega ha reso noto il suo ultimo scatto sui social network. Il vestito con le frange si apre e scopre tutto il suo fisico: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

La modella e influencer Taylor Mega, all’anagrafe Elisa Todesco, ha condiviso una foto su cui i suoi follower possono fare bellissimi sogni a occhi aperti. La bella imprenditrice indossa un vestitino bianco con le frange che si apre all’altezza delle gambe scoprendo parte del suo lato B. Un capolavoro di sensualità per i fan innamorati di lei. La posa di profilo evidenzia anche il suo fisico statuario e il décolleté mozzafiato. La bellezza di Udine ha dichiarato in un’intervista di mantenersi in forma grazie a una corretta alimentazione e all’esercizio fisico, si allena infatti due volte alla settimana. Tuttavia secondo alcuni rumors si è venuti a conoscenza che ha fatto ricorso alla chirurgia plastica per rendere ancora più “consistente” il suo fondoschiena. Avrebbe sostenuto l’intervento prima dell’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2019. Durante il programma però fu eliminata dopo solo una settimana di permanenza nella terra dei naufraghi vip.

Taylor Mega: foto e curiosità dell’influencer friulana