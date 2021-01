Belen Rodriguez ci concede un ricordo del passato con una foto di quando era più giovane. In pochi minuti i fan vanno in tilt

Belen Rodriguez, una ragazza felice. È questo il messaggio che la bella showgirl ci lancia tramite i social. Lei che ancora una volta è nel turbinio del gossip per via della sua vita privata e nel mentre resta in silenzio.

È da settimane ormai che circola la voce della sua gravidanza, la seconda per la bella già mamma di Santiago, che aspetterebbe il suo secondo figlio dal suo attuale fidanzato, l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Addirittura alcune fonti direbbero che il bel giovane si sarebbe del tutto licenziato dal suo salone per dedicarsi a mamma Belen e al suo piccolo o piccola che sarà in arrivo. Da parte di Belen estremo silenzio, solo una Instagram story negli scorsi giorni per specificare che lei non aveva rilasciato nessuna intervista e dunque i virgolettati riportati su un giornale erano “fake”.

Incinta sì o no, la curiosità intorno a Belen sale tantissimo. Lei non risponde e nel mentre si gode il suo momento d’oro insieme al suo Antonino, futura mamma o no.

Belen Rodriguez torna indietro nel tempo, sempre bellissima

E nel mentre tutti si arrovellano per scoprire se questa gravidanza sia vera oppure no, Belen Rodriguez fa un tuffo nel passato e ci regala una foto di quando era una ragazza, specificando, felice.

Un messaggio subliminale quello mandato dall’ex moglie di Stefano De Martino o solo un dolce ricordo preso dal passato per regalarlo ai suoi fan? Questo resta da capire ma la certezza è solo una: Belen era ed è bellissima.

La foto la vede a terra in tenuta sportiva, in leggings nero e top bianco. Forme scolpite come sempre e una meraviglia da guardare. Occhi socchiusi, trucco importante e una sensualità innata. Il suo pubblico apprezza molto questo regalo e nell’arco di pochi minuti dalla pubblicazione il post già esplode di like (quasi 34 mila) e di commenti di ammirazione.