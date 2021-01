Giulia De Lellis, shorts sportivi strettissimi: gambe mozzafiato – FOTO

Giulia De Lellis, shorts sportivi strettissimi: gambe mozzafiato. L’influencer ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram che ha fatto impazzire i suoi fans

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Sono cinque anni oramai che è nel mondo dello spettacolo: la sua carriera è cominciata quando nel 2016 ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare il tronista di Verona Andrea Damante. Quando vide arrivare Giulia non ci fu più gara per nessuna delle ragazze sedute per lui: dopo qualche mese decise di sceglierla e di portarsela a casa.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo filmato pubblicato su Instagram

Giulia e Andrea hanno vissuto una vera e propria favola moderna che ha fatto sognare migliaia di persone, per tanto tempo sono stati un modello di riferimento per molte coppie giovani, o almeno fino a quando lei non ha scoperto che lui la tradiva da un bel po’. A quel punto decise di troncare la loro relazione e concentrarsi solo su se stessa. Con Andrea ci sono stati diversi tira e molla per un po’, l’ultimo è arrivato proprio durante la quarantena da coronavirus nel 2020 e si sono lasciati alla fine dell’estate.

Da qualche mese ha ritrovato la felicità tra le braccia di Carlo Berretta: si sono conosciuti la scorsa estate mentre erano in vacanza con Andrea e altri loro amici.