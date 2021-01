Carolina Stramare in lingerie, tra pizzo e trasparenze – FOTO

Scatto sexy per Carolina Stramare, la modella posa in lingerie nera con pizzo e trasparenze. Semplicemente divina.

Carolina Stramare è ad oggi una delle Miss Italia più amate e seguite: ceduto il titolo alla nuova reginetta di bellezza del 2020, la Stramare continua a lavorare come modella portando avanti passo dopo passo una carriera notevole. Il fisico statuario, gli occhi di ghiaccio e la chioma fluente la rendono irresistibile. Carolina ama coinvolgere i follower nei progetti lavorativi che la coinvolgono, come l’ultimo post che la ritrae in una versione particolarmente sexy: in lingerie nera tra pizzo e trasparenze, la foto a mezzo busto scattata a Carolina è davvero magnifica. Reggiseno nero con tanto di trasparenze che crea un vedo non vedo appagante per chi la guarda, una vestaglia da notte che riprende il tema trasparenze della lingerie. Non si riesce a scorgere la parte inferiore del corpo della Stramare, ma i commenti intrisi di passione per la modella sono davvero tanti.

Carolina Stramare, il vestito si apre e si vede tutto

