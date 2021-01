Martina Colombari e la posa strana sul divano, puoi sognare – FOTO

Martina Colombari fa sognare il popolo di Instagram con una posa vertiginosa e accattivante, stesa sul divano: da brividi

L’avvento di Martina Colombari sui social network ha rivoluzionato le giornate dei follower. La “dolce metà” di Billy Costacurta non conosce alcun “freno” alle avances sensuali, tipiche di una modella che non ha alcuna intenzione di far tramontare il suo istinto di sensualità.

Nelle ultime ore l’abbiamo ammirata in tutto il fascino di una donna elegante e signorile, ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Durante l’ospitata, l’ex Miss Italia ’91 ha raccontato le fasi più importanti della sua vita. Dal titolo raggiunto ai titoli di coda del concorso di bellezza all’amore a “cinque stelle”, con il sex symbol, Alberto Tomba. Con il quale ha condiviso attimi di passione e di amore per ben 3 anni, prima di convolare a nozze con l’ex difensore del Milan.

Oggi invece dedica ampio spazio ai social network dove appare energica e adrenalinica in ciascuno scatto da top model intramontabile

Martina Colombari sogna in grande su Instagram: “Non mi accontento…”

Una Martina Colombari così felice e in forma strepitosa non la vedevamo da tempo. Ma ora lo spazio social è tutto dedicato a lei e alle pose incandescenti che riesce a regalare dietro gli obiettivi delle telecamere. L’ex Miss Italia ha dato una vera svolta alla propria vita. Ora si fida ciecamente solo e soltanto della realtà.

Il tempo è nettamente dalla sua parte, con quel sorriso che mette di buon umore e fa innamorare a prima vista i suoi fan. Nulla la può fermare, neanche le “briciole” del livore nascosto dietro le esperienze di vita. La rinascita di Martina è firmata inoltre da una bellezza incandescente che non si accontenta più delle “promesse e delle cose a metà”.

L’ex modella di Riccione ha trovato la forza interiore per andare avanti e guardare ai propri sogni. Gli stessi che ha regalato poche ore fa, mentre era distesa sul divano, accovacciata al contrario e sorridente per un futuro roseo in divenire.

E voi invece cosa ne pensate della performance della Miss “Sex and City” che ha appena iniziato a vivere, contando su se stessa, pronta a ripartire dalla realtà dei fatti?