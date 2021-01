Roshelle, bellezza sublime e la parola ai fan: “Chi ami stasera?” – FOTO

Roshelle condivide una storia su Instagram, dove appare bella e sublime con una proposta d’amore ai sui fan: colpi di cuore

L’artista musicale più glamour e in voga per i fan è pronta a lanciare la freccia d’amore decisiva per accaparrarsi una quantità industriale di consensi. Chi se non, Roshelle poteva rendersi protagonista di una proposta così “provocante” su Instagram.

L’insegnamento di Fedez inizia a dare i suoi frutti, ma lei ci ha messo davvero del suo per rendere stuzzicante le sue fantastiche iniziative. L’ingrediente principale per la ricetta di Roshelle è l’incentivo giusto per i fan, per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

La cantante rapper dai capelli rosa si è resa protagonista indiscussa degli ultimi temi, a fronte di backstage mozzafiato e un fascino da “colpo al cuore”, che fa innamorare a prima vista. Dal successo di X Factor a web influencer, il passo è davvero molto breve ed ora nessuno vorrebbe mai più perderla di vista

Roshelle, una “storia” fantastica e piena d’amore

L’avvento sui social di Roshelle è stato un colpo di fulmine per i fan, che non smettono mai di ringraziarla e rincuorarla, anche nei momenti più tristi della giornata. D’altronde siamo abituati ad assistere a performances mozzafiato, che lasciano un segno indelebile nel cuore “indolenzito” dei supporters della Discolo.

Le movenze sexy e “vincenti” di genere rapper sono sempre state apprezzate dal mondo dei social network, che Roshelle frequenta molto spesso e vi condivide anche qualche momento di sconforto, alla ricerca di supporto.

Questo è ciò che trapela nell’ultima storia di Instagram, dove l’artista musicale di “What U Do to Me” appare di una bellezza sublime, ma più composta, rispetto alle abitudini. Lei appare triste e depressa, ma la proposta “provocante” ai fan non manca affatto.

“Chi ami stasera?” – lascia intendere Roshelle con quel solito fare e dire che non conosce freni, ne timidezze. Chiunque è affascinato dall’“invito” eccitante della “principessa” dai capelli rosa di YouTube e Spotify. In attesa di “accettazione” tra le iscrizioni, la performance in atto sembra il preludio ad un nuovo contesto musicale o fotografico adrenalinico