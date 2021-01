La showgirl Justine Mattera si stende sul pavimento ed è subito magia, i suoi sono due scatti da far girar la testa.

Nella giornata di ieri le ultime due istantanee della showgirl Justine Mattera non hanno lasciato per nulla indifferenti i suoi fan. Apparse inedite nelle sue stories di Instagram durante la scorsa mattinata hanno prontamente ottenuto una grande popolarità. Si tratta di due bellissimi scatti in cui la bionda soubrette appare in piena forma ed indossando alcuni capi di alta moda.

Justine Mattera e le due pose da far girar la testa

Entrambi sono stati realizzati e sponsorizzati dalla pagina ufficiale dello stilista Romeo Gigli. Justine indossa degli abiti multicolore, le tinte celesti, verdi e rosee si combinano tra loro regalando agli spettatori uno spettacolo mozzafiato. Uno straniante outfit, in toto firmato da Gigli. Grazie alle sue particolarità dona pienamente risalto alla figura della modella in sfondo bianco.

La pagina del brand di moda gode attualmente di un buon riscontro sulla piattaforma di Instagram, grazie sicuramente alla competenza del suo creatore ed ugualmente alla costanza suoi oltre 54mila follower. In tutto ciò la celebre diva statunitense tiene a fare una precisazione riguardo ad alcune news sulla sua carriera.

Sempre nei contenuti delle sue storie appare nella giornata di ieri uno screenshot raffigurante un articolo letto da Justine. Il titolo reciterebbe: “Soliti ignoti, vincite record per Justine Matera da Amadeus: ‘Tempi duri‘”. Essendo stato condiviso da lei stessa pare che su tale novità televisiva non ci sia che da fare affidamento.