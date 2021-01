Paola Di Benedetto è divina: non le stacchi gli occhi di dosso (FOTO)

Avete visto l’ultima foto di Paola di Benedetto su Instagram? Con quell’outfit è divina, anche voi state a casa così? Che spettacolo

Showgirl e modella, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto è una tra le più seguite su Instagram dove condivide con quasi due milioni di follower le sue giornate, i suoi momenti e le sue emozioni. Si mostra insieme al suo fidanzato Federico, uno dei cantanti dell’ex coppia Benji e Fede. I due si sono trovati ed ora pensano ad una famiglia.

LEGGI ANCHE>>> Ludovica Pagani, il davanzale è da denuncia: fuori tutto, che bellezza – FOTO

Paola Di Benedetto: versione casalinga osé FOTO

LEGGI ANCHE>>>Diletta Leotta, il selfie che ti fa innamorare: il seno è sconvolgente – FOTO

E’ ancora molto giovane Di Benedetto, ha solo ventisei anni ma la sua vita è già piena di esperienze. Insieme al suo fidanzato si stanno costruendo un futuro, tra lavoro e famiglia. Sono giovani e hanno ancora tanto da imparare, intanto però puntano verso l’obiettivo: il successo. Molto attiva sui social Paola si mostra ai fan in una versione molto osé, pubblica una foto da casalinga ma fuori dal comune. Guardate che splendore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

un completino le scivola addosso, lasciandole scoperte le spalle e le gambe. Il lato A in pole position e un cardigan di lana va ad addolcire la sua immagine. Capelli sciolti e morbidi ed un sorriso timido che la contraddistingue da sempre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Insomma la showgirl ha conquistato molti fan sul web con la sua dolcezza e la sua bellezza. Per il momento è impegnata alla radio, chissà se tra poco non la rivediamo in televisione? Non ci resta che aspettare.