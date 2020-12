Justine Mattera stesa sul pavimento, il vestitino scende e lei ti fa sognare – FOTO

Justine Mattera pubblica su Instagram una foto da capogiro con outfit rosa e movimenti da esperta di body builder: da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Non finisce mai di stupire, ogni giorno sempre di più, l’attrice “tuttofare” statunitense, Justine Mattera. Quando è fuori dal contesto dello spettacolo sotto i riflettori ha trovato il modo di impiegare e dare un senso alle sue giornate.

Abbiamo scoperto una Justine amante della sensualità e del fitness in generale. Nel cuore della sua quotidianità sceglie molto spesso di modellare il suo corpo attraverso pratiche di stretching e jogging all’aria aperta. Un altro aspetto della sua “sfrontata” caratteristica estetica è data dagli indumenti intimi che indossa. La trasparenza rende più incandescente un’atmosfera già bollente di suo.

Questi sono gli ingredienti principali della 49enne di Rockville, che ha replicato un quadruplo scatto su Instagram, dove si esibisce in uno spettacolo “roteante” di calci, con un outfit molto aderente di color rosa. Man mano che i fan scorrono le slides di Justine Mattera in versione “Karate” si arriva alla “scena” finale dove sfinita dall’allenamento intenso si lascia andare sul pavimento e la bretella del vestito scende, mostrando una parte del suo prorompente seno: un sogno ad occhi aperti!

Justine Mattera e la suggestione d’amore con l’intimo di notte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Anche uno degli ultimi scatti “schiacciati” dall’obiettivo della fotocamera rivelano una Justine Mattera nel segno della sensualità. Non è la prma volta che l’ammiriamo in “azione” in questa maniera, come se stesse recitando la parte più glamour di un film polizesco.

L’attrice e showgirl mostra anche un “pizzico” del suo repertorio professionistico quando si mette in mostra con pose seducenti e quel fisico ai limiti della perfezione, da far girare completamente la testa.

Questi sono gli ingredienti dell’ultima foto pubblicata su Instagram, dove ha raggiunto l’”apoteosi” con ben 461 mila follower. L’attrice statunitense fa ancora una volta “accademia” di bellezza e trasgressività. Questa volta il luogo della “perdizione” più totale per i fan è la camera da letto di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

In un contesto a luci soffuse, la star di Rockville dà spettacolo davanti allo specchio con una camicetta da notte che fa spazio ad un intimo succinto color bianco “lieve”, in “seno” alla trasparenza: un sogno ad occhi aperti per i fan di Justine Mattera