Laura Pausini in posa sensuale, ti viene voglia di… – FOTO

Laura Pausini ha condiviso una foto in cui si mostra in una posa sensuale: vestita con un caldo maglione adatto di questi tempi la regina del pop è sempre attraente

Laura Pausini ha da poco pubblicato una foto in cui si mostra di profilo con addosso leggins e maglione colorato, il viso è girato verso l’obiettivo mentre affascina tutti i suoi follower nel mondo con il suo sguardo intenso. Il messaggio che l’artista ha condiviso, come al solito in cinque lingue, è un augurio di speranza per le maestranze del mondo dello spettacolo che sono state tra le più colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. La frase che campeggia sulla didascalia è “Quando essere invisibili è peggio che non vivere” ed è proprio dedicata a coloro che non riescono a vedere riconosciuto il proprio lavoro perché il mondo della musica come quello del cinema e del teatro sono fermi.

Ma Laura invita a compiere un gesto nei confronti degli “invisibili”, come una telefonata, un sorriso o un regalo, sempre considerando che è giusto anche rallegrarsi in questo periodo natalizio.

Laura Pausini e la canzone che profuma di Oscar

Per il suo messaggio, la Pausini ha preso spunto da una frase contenuta nella canzone “Io sì (Seen)”, scritta insieme a Nicolò Agliardi (il brano originale è di Diane Warren) e contenuta nel film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Una storia di un’umanità intensa con un’icona del cinema mondiale che ritorna sulle scene dopo tanto tempo. La pellicola è visibile su Netflix già dallo scorso ottobre e la sua colonna sonora potrebbe concorrere al Premio Oscar.

Pur essendo stata tradotta in 5 lingue, è proprio la versione italiana del singolo cantato da Laura Pausini a fare da soundtrack al film che tratta solitudini e uguaglianza.