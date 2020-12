Carlo Conti, avete mai visto suo figlio Matteo? Ha scritto al padre una dedica speciale

Avete mai visto Matteo, il figlio di Carlo Conti? È stato proprio lui a salvare il matrimonio tra i suoi genitori.

Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della vita privata del vostro cantante o attore preferito? Quante volte vi siete ritrovati a sbirciare la sua biografia in cerca di divertenti o interessanti aneddoti sul suo passato? La rubrica di Yeslife vi racconta tutte le curiosità sui personaggi più amati della tv (e non solo).

Oggi scopriamo qualcosa di più su Matteo, figlio di Carlo Conti. Ha solo sei anni e suo padre stravede per lui.

Carlo Conti, l’amore spassionato per Francesca e Matteo

Tutti ricorderanno quel famoso “Ti amiamo, babbo” (in dialetto toscano) che fece impazzire il web appena qualche mese fa. Carlo Conti aveva contratto il Covid ed era dunque costretto a vivere separato dalla propria famiglia. Nonostante una certa riservatezza nella vita privata, Carlo Conti e sua moglie non hanno mai nascosto di essere molto legati, tanto che lui anni fa la descrisse come la sua “cura alla dongiovannite” che per molti anni non gli ha permesso di avere relazioni stabili.

Per Francesca Vaccaro, il conduttore ha rivoluzionato la sua vita e a maggior ragione lo ha fatto dopo la nascita del figlio Matteo, nel 2014. Sembra infatti che Conti e sua moglie stessero attraversando un periodo difficile della loro relazione, ma dopo l’arrivo del bambino tutto si è sistemato.

Matteo ha ora 6 anni ed ha come padrino niente di meno che Leonardo Pieraccioni. Da vecchi colleghi di sketch, Pieraccioni e Conti (entrambi toscani) hanno sempre fatto tutto insieme e la loro amicizia è solida, anche se raramente ostentata sui social.

Nonostante il conduttore e sua moglie siano molto rigidi per quanto riguarda la privacy del figlio (non esistono foto pubbliche in cui si veda in viso), molti dicono che Matteo il clone di suo padre. Bisognerà aspettare ancora qualche anno per averne la certezza.