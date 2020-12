Albano e Romina, il ricordo di “quei giorni al mare” in una FOTO che fece impazzire il pubblico

Un vecchio scatto di Albano e Romina che riporta alla mente tanti ricordi di quell’amore nato di fronte al mare.

Oggi facciamo un tuffo nel passato. Vi ricordate questo shooting fotografico di Albano e Romina? La coppia più amata d’Italia si è conosciuta ed innamorata di fronte al meraviglioso mare pugliese.

Albano e Romina, un amore nato di fronte al mare

Un post condiviso da ❦ 𝗔𝗹 𝗕𝗮𝗻𝗼 & 𝗥𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 ❦ (@albanoerominapower_fanpage)

“Non ero mai stata con la maschera sott’acqua, lui mi ha insegnato a pescare – raccontava Romina Power, ospite al Festival di Sanremo alcuni anni fa – Ricordo che passavamo ore in mare”.

Nonostante sia ormai trascorso del tempo dall’ultima volta che lei ed Albano sono stati visti insieme come coppia e non solo come duo musicale, la donna conserva sempre un profondo affetto per il marito e per quel mare che li ha fatti conoscere ed innamorare. Sempre nella stessa intervista, ricordava che al tempo della loro prima frequentazione era fidanzata con Stash Balthus, un aristocratico figlio di un pittore francese particolarmente schivo ed assente. Quando conobbe Albano, per lei fu amore a prima vista, anche se per molto tempo non ebbe il coraggio di rompere con il promesso sposo.

“Con Stash progettavamo di sposarci in Scozia chissà quando, con Al Bano limonavo tutti i giorni davanti ai faraglioni” raccontava la Power. “Quando ho lasciato Stash, per lui è stato un dolore fortissimo.”

Un post condiviso da ❦ 𝗔𝗹 𝗕𝗮𝗻𝗼 & 𝗥𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 ❦ (@albanoerominapower_fanpage)

Nonostante il naturale dispiacere per quel piccolo tradimento adolescenziale, Romina ammette comunque che rifarebbe tutto, perché il sentimento che per tanti anni l’ha legata ad Albano è stato qualcosa di unico e indimenticabile.