Casa di Carta 5, lo SPOILER pazzesco: cosa accadrà

Manca poco per vedere i nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Dal set e per meno di un’attrice arrivano però alcuni spoiler importantissimi

Manca davvero poco alla messa in onda della quinta e attesissima stagione de La casa di Carta. La serie Netflix apprezzata in tutto il mondo ha tenuto i telespettatori attaccati davanti alla tv per seguire le imprese del Professore e dei suoi in tuta rossa e maschera di Dalì che sono diventati una vera icona.

I nuovi episodi dovrebbero andare in onda a gennaio con le riprese che sono quasi al termine. Molte sono le indiscrezioni su quello che potrà accadere al professore e alla sua squadra. Prima tra tutti il ritorno di Berlino. Le sue immagini dal set hanno fatto il giro del mondo.

Tutta colpa di Instagram e delle immagini rubate dal set di Copenaghen, il luogo dove si svolgeranno i nuovi episodi. È qui che si vede Berlino e la new entry Patrick Criado. A mostrarle Najwa Nimri, l’interprete della super e spietata investigatrice Alicia Sierra che ha fatto di tutto contro la banda e nell’ultimo episodio l’abbiamo lasciata proprio con il faccia a faccia con il Professore.

Casa di Carta 5, dopo Berlino un’altra anticipazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa de Papel (@lacasadepapel)

E sempre per mano di Najwa Nimri capiamo delle altre anticipazioni moto interessanti. Questa volta riguardano il suo di personaggio, la spietata Alicia che abbiamo lasciato con il pancione. In dolce attesa eppure senza nessuna compassione nei confronti di chi si trovava davanti ma cinica e sfrontata andando avanti verso il suo obiettivo.

E proprio dalle sue dirette Instagram si capisce che qualcosa cambierà nel suo personaggio. Ci mostra qualcosa dal set ma dimentica un particolare molto importante. L’attrice mentre parla del suo personaggio non ha più il pancione.

Alicia Sierra ha dunque partorito? Vedremo la nascita della sua bambina? Molto probabilmente sì perché nel costume di scena la bella attrice non indossa più il finto pancione. E proprio mentre lei filma e le costumiste la preparano qualcuno le fa notare che si è dimenticata del particolare che invece agli utenti più attenti non è mica sfuggito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Najwa Nimri (@najwanimri)

“Mi ero dimenticata. Accidenti, non ci avevo pensato”. Ecco che così abbiamo altri due grandi elementi in più, spoiler veri e propri sulla nuova stagione de La Casa di carta, cosa ci aspetta?