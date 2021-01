Claudio Ruggeri posta uno scatto su Instagram in cui indossa un tubino nero in pelle che mette in risalto le curve mozzafiato. Tripudio di like e commenti da parte dei fan.

Il tubino è il capo da sempre simbolo di femminilità per eccellenza. Claudia Ruggeri ne è stata un’ulteriore conferma. In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram si mostra in tutta la sua bellezza avvolta in uno stretto tubino nero in pelle. Un abito che mette in risalto le sue curve da capogiro. Subito è un tripudio di like da parte dei suoi follower. Tantissimi i commenti di apprezzamento. La showgirl è seguita da un totale di un milione di follower conquistandosi la denominazione di influencer.

Claudia nello scatto si mostra di profilo, posa che mette ancora più in evidenza la sua perfetta forma fisica. Sguardo ammiccante e deciso, nella didascalia al post augura una buona serata a fan che contraccambiano con entusiasmo. Anche nelle storie posta un’immagine in cui fa intravedere il fianco avvolta nell’abito nero in pelle. Il tessuto rende ancora più sensuale il look.

Claudia Ruggeri, bellezza e talento conquistano i suoi fan

La showgirl ogni giorno posta foto su Instagram in cui si mostra bellissima. Sul social è sempre presente con scatti in cui si mostra radiosa e sfoggia look sensuali che mettono in risalto le sue forme generose.

E’ proprio il suo fascino ad averla resa famosa. La sua carriera è iniziata all’età di 16 anni come modella. Dopo corsi di portamento è entrata nel mondo televisivo diventando valletta a Domenica In nel 2004, dove conosce Paolo Bonolis. Di seguito partecipa a Ciao Darwin e poi in Avanti Un Altro, programma che l’ha resa conosciutissima. E’ negli studi televisivi che incontra il suo attuale compagno, il fratello della moglie di Bonolis. Classe 1983, romana, Claudia è sposata con Marco Bruganelli dal 2016.

La showgirl ha esordito anche nel mondo del cinema recitando in una pellicola di Carlo Verdone. La Ruggieri ha saputo conquistare il pubblico in questi anni grazie al suo talento e alla sua bellezza.