Amici 20, Celentano contro Cuccarini: Arisa interviene e fa una rivelazione

Amici 20, Alessandra Celentano critica le scelte di Lorella Cuccarini. Arisa interviene, interpellata da Maria De Filippi.

Ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Sembra proprio che le due insegnanti di ballo non riescano a trovare un terreno comune. Fatta eccezione per Samuele, che sembra mettere d’accordo tutti, gli altri concorrenti della categoria ballo sono aspramente criticati dall’una o dall’altra.

Nella puntata registrata ieri pomeriggio ed andata in onda oggi su Canale 5 Lorella Cuccarini ha assegnato a Martina una coreografia tratta da un musical. Il pezzo prevedeva la registrazione di un brano e la successiva esibizione con la canzone in playback. Come prevedibile, la risposta della maestra Celentano non è stata positiva.

Amici 20, Martina canta in playback: il parere di Arisa

Secondo quanto sostenuto dalla Celentano, la scelta della Cuccarini è stata non solo azzardata, ma anche manchevole di coraggio. Nei veri musical – ha fatto notare l’insegnante – gli artisti non cantano in playback. Se la collega avesse davvero voluto proporre alla sua allieva un pezzo da musical, avrebbe dovuto attendere che fosse pronta a cantare dal vivo. Il suo punto di vista non ha però convinto gli altri insegnanti, che hanno difeso la scelta di Martina di esibirsiper la prima volta in playback.

Nel tentativo di dirimere la questione, Maria De Filippi ha chiesto ad Arisa – l’unica vera cantante tra i giudici di categoria – se secondo lei fosse giusto cantare in playback quando si balla. “Certo” ha rivelato lei. “Anche Beyoncé spesso lo fa”.