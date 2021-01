Una Miss Claudia come non l’abbiamo mai vista. E’ pronta ad entrare in doccia, ma come si fa fotografare?!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La cognata di Paolo Bonolis è una vera bomba sexy, prosperosa e in gran forma,. I suoi scatti sono sempre più bollenti e oggi si è lasciata immortalare nel suo bagno di casa.

Sulla finestra, sopra la vasca da bagno, in una posa impensabile fa capolino ai suoi followers: sorridente, ammiccante, in reggiseno e slip.

Come resistere alla sua foto provocante?

Nei commenti le scrivono: “Complimenti, hai un fisico perfetto!”, “Sei una bomba!”

Una bomba di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Un profilo da un milione di followers, seguitissima sui social e anche i suoi scatti sono sempre un successo: 25 mila in un’ora.

Il suo sorriso in questa foto passa in secondo piano considerando l’attenzione che si dà al suo fisico sinuoso ma sicuramente è uno dei suoi punti forti.

Ormai i suoi fans non aspettano altro che le sue foto dato che li ha abituati benissimo con i suoi quotidiani scatti bollenti.

Il marito, fratello di Sonia Bruganelli, non appare mai negli scatti della sua consorte: “Lui è molto riservato ed è anti-social, non ha né Facebook né Twitter. Molte volte ci hanno chiesto di posare per un servizio fotografico, ma abbiamo sempre rifiutato. Non ci interessa. Se devo finire in copertina per il mio lavoro non ci sono problemi, ma con la mia vita privata non succederà mai, anche per rispetto del mio compagno. Lui odia tutto quello che è immagine”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Sicuramente Miss Claudia continuerà ad ammaliare i suoi followers con degli scatti sempre più irresistibili. E i fans aumentano a vista d’occhio!