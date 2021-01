Lucia Javorcekova esagerata sui social network: la modella slovacca ha condiviso uno scatto da infarto con lato A spaziale in mostra.

Lucia Javorcekova è una donna bellissima, dotata di grande fascino e di una sensualità che non è quantificabile. La modella slovacca è diventata famosa anche in Italia per aver partecipato ad un gioco sexy, mettendo in mostra le sue curve stratosferiche. La nativa di Bratislava è particolarmente attiva su Instagram: sul noto social network la classe 1990 posta scatti strabilianti.

Lucia, anche oggi, ha fatto impazzire tutti con una fotografia fenomenale. La 30enne indossa un costume da cardiopalma che fa fatica a contenere il suo seno esplosivo. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Lucia Javorcekova, costume da brividi: forme pazzesche

Lucia, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un costume pazzesco ad un pezzo che mette in risalto il suo corpo meraviglioso. Il suo seno esplosivo è contenuto con difficoltà, e una buona porzione è ben visibile. Come se non bastasse, anche i lati più nascosti del suo corpo sono parzialmente visibili. Lo scatto è un’esplosione d’eros e lasica ben poco spazio all’immaginazione.

Il post ha già raccolto 73mila cuoricini e numerosissimi commenti. Gli utenti stanno commentando con enfasi, rilasciando parole di apprezzamento ed elogi. Ogni singolo contenuto che la favolosa modella condivide in rete ottiene sempre un ottimo riscontro.

Lucia, qualche giorno fa, ha deliziato la sua platea postando una fotografia in cui ha piazzato il suo fondoschiena incredibile in primissimo piano.