Madalina Ghenea, tripletta di FOTO da infarto: web in tilt

Madalina Diana Ghenea attraverso alcune foto pubblicate sui social è riuscita ad infiammare i cuore dei tantissimi fan lasciati a bocca aperta dalla sinuosità delle sue forme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Madalina Diana Ghenea grazie a tre scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ha messo a dura prova le coronarie del suoi follower. La bellissima modella rumena si è lasciata ritrarre in strada e seduta su un gradino di una porta finestra. L’outfit scelto per lo scatto è un vestitino chiaro perfettamente abbinato al paio di sandali dorati che ha deciso di indossare. Il cuore degli ammiratori ha subito certamente più di un balzo irregolare a causa dall’abbigliamento di Madalina. L’abitino della modella, pur non essendo troppo “striminzito”, non riesce però a nascondere il generoso décolleté e la sensualità delle gambe. A lasciare però il pubblico decisamente a bocca aperta è la fantastica espressione del suo viso. Gli occhi profondi e le labbra carnose incorniciati dai lunghi capelli mossi, sono il vero attentato alla stabilità emotiva, e non solo, dei suoi seguaci.

LEGGI ANCHE -> Cristina Buccino, gambe e décolleté in mostra: uno scorcio paradisiaco FOTO

La carriera di Madalina Diana Ghenea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera va in tv, bellezza e sensualità senza tempo FOTO

Madalina Diana Ghenea, pur essendo giovanissima, ha già alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. La sua esperienza come modella nasce infatti quando appena quattordicenne lascia la Romania per trasferirsi a Milano e sfilare per la famosa casa Gattinoni. Nel 2007 inizia a cimentarsi anche con la recitazione partendo da piccole comparsate, come il videoclip de Il tempo tra noi di Eros Ramazzotti. Il grande pubblico inizia ad innamorarsi dal suo fascino attraverso diversi spot televisivi che le permettono di approdare al mondo del cinema.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Madalina ha partecipato a I soliti idioti – Il film, Razza bastarda di e con Alessandro Gassman e Dom Hemingway dove recita insieme a Jude Law. Nel 2016 fa parte del cast della conduzione del Festival di Sanremo con Carlo Conti padrone di casa.