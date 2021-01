Justine Mattera va in tv, bellezza e sensualità senza tempo – FOTO

Justine Mattera ha condiviso due foto della sua ospitata a “Ogni Mattina” su Tv8: la showgirl appare molto bella e sensuale anche durante il programma

La showgirl Justine Mattera è stata ospite a “Ogni Mattina” su Tv8, il canale di Sky, per parlare dell’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Data la sua provenienza statunitense ha avuto molto da dire ma a parlare è stata anche la sua bellissima figura così come appare nelle foto pubblicate su Instagram. La bella Justine si mostra con i suoi 49 anni nel fiore della sua matura sensualità anche in televisione: a dispetto di tutte le sue colleghe più giovani mostra charme ed eleganza senza tempo e sembra essere più giovane degli anni che ha. Nei due scatti è vestita con un completo colorato e ha i capelli adagiati su un lato che le scoprono l’altra parte del viso. Gli occhioni azzurri e le labbra dipinte di rosso aumentano il battito cardiaco dei suoi fan più affezionati, che la seguono con passione su Instagram.

Justine Mattera, le foto di una donna sensuale e sportiva

È proprio sui social che Justine Mattera regala scatti preziosi e seducenti come quello pubblicato giorni fa. Una fotografia che sa di retrò: in bianco e nero si mostra sul Lago di Como mentre passeggia. Indossa solo un body che ricorda i costumi olimpionici con cui si allena mentre pratica il suo sport preferito, il triathlon, in cui si alternano ciclismo, nuoto e corsa. Justine infatti è una grande sportiva e il suo fisico scolpito ne è la prova lampante.

Nella foto sulle sponde del Lago mostra infatti la linea snella e il seno che si intravede dal body nero. Per coprirsi dal clima rigido di questa stagione invernale ha però solo una giacca, che le lascia scoperte le spalle.