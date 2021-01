Un incendio devastante, scoppiato in un’abitazione, ha provocato la morte di due bambini di 1 e 4 anni che erano rimasti in casa da soli.

Una terribile tragedia ha sconvolto la città di Gaziantep, in Turchia. Due bambini di 4 e 1 anno hanno perso la vita in seguito ad un incendio divampato all’interno dell’abitazione dove vivevano. Le due vittime, stando a quanto emerso sino ad ora, erano state lasciate dalla madre in casa, dove era stata accesa una stufa a carbone per riscaldare l’ambiente. Il coperchio, della stufa, però, ha preso fuoco e le fiamme hanno avvolto l’edificio uccidendo i due bimbi.

Due bambini sono morti in seguito ad un incendio divampato in un’abitazione di Gaziantep, città nel sud della Turchia. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione britannica del The Sun, le due vittime, un bimbo di 4 anni e la sorellina di 1, sarebbero stati lasciati in casa dalla madre che era andata a far visita alla suocera. La giovane madre di 20 anni, prima di uscire, per riscaldare l’ambiente, aveva lasciato accesa una stufa a carbone, il cui coperchio poco dopo ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti tutta l’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio ed hanno fatto irruzione nell’edificio utilizzando l’attrezzatura idonea. I pompieri hanno rinvenuto i corpi dei due bambini in una stanza piena di fumo. Trasportati d’urgenza in ospedale dai soccorsi, i medici del nosocomio locale non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Rientrando in casa da lavoro, il padre delle due vittime, un ragazzo di 23 anni, è rimasto sconvolto per quanto accaduto.

Non è chiaro, riferisce il The Sun, se le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche della vicenda ed accertare le cause che hanno provocato l’incendio.