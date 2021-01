Madrid, forte esplosione in centro: immagini drammatiche – VIDEO

La spaventosa deflagrazione è scoppiata all’improvviso in un edificio nel cuore della Capitale spagnola.

BREAKING – Madrid explosion: Police is evacuating the area next to the building that exploded#Madridexplosion #Madrid #Spain pic.twitter.com/xD7ZOBpx0a — The “Breaking News” Reporter (@BreakingNewsIP) January 20, 2021

Una forte esplosione, le cui cause sono ancora sconosciute, ha fatto improvvisamente tremare un edificio nel cuore della capitale spagnola. L’evento, “rumorosissimo” secondo il parere dei testimoni, è scoppiato a Madrid intorno alle ore 3:00 del pomeriggio. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria ben tre piani superiori dell’edificio situato nella via “Calle de Toledo” 104 nel quartiere La Latina, in prossimità della Puerta de Toledo, all’altezza della chiesa della Virgen de la Paloma e dell’istituto La Salle-La Paloma. Secondo i rapporti della polizia, citate dall’agenzia stampa Efe, sul posto sono in azione i soccorsi per evacuare la zona.

Aggiornamenti:

Ore 16.00: EFE dichiara almeno tre le vittime morte a causa della forte esplosione registrata questo pomeriggio nel cuore di Madrid.

LEGGI ANCHE >>> L’emozione di Joe Biden prima della partenza per Washington

Il video della spaventosa deflagrazione

Una fuerte explosión derrumba parte de un edificio en el centro de Madrid

De momento, no se ha informado de muertos o heridos y se desconoce la causa de la deflagración. pic.twitter.com/zZ4Akv5F1l — 🐚C.J.🐳 (@Yearsof100) January 20, 2021

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> L’attrazione dell’orrore: Vessel di Hudson Yards chiude dopo il terzo suicidio

Nove squadre dei vigili del fuoco di Madrid sono accorsi sul posto insieme a 11 unità SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate), il sistema di emergenza specializzato della Spagna. Attualmente, gi agenti di Madrid si stanno mobilitando per liberare e isolare l’edificio. El Mundo dichiara che l’improvvisa esplosione è stata probabilmente causata da una fuga di gas. Secondo le ultime notizie, ci sarebbero diversi feriti, tra cui almeno una persona, la quale potrebbe essere rimasta sotto le macerie. Immagini e video sono in breve tempo rimbalzate sui vari social networks. I filmati pubblicate sui social media riprendono una torre di fumo che s’innalza da un edificio di sei piani; per terra, solo cumuli e macerie per la via centrale di Madrid.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Una impresionante explosión en un edificio sacudió Madridhttps://t.co/beas6CVmlz — InfoVeloz.com (@InfoVelozCom) January 20, 2021

“Al momento” – dichiara un residente -“stanno evacuando tutti i residenti nell’hotel situato dall’altra parte della strada.”

Fonte EFE