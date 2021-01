La struttura è stata inaugurata a Marzo 2019. In meno di due anni, sale a tre il numero di suicidi dalle sue balconate.

tw: suicide ⬡ The Vessel closed indefinitely after 21 y/o man jumped to his death last Tues, the 3rd suicide in a year. Experts have criticized the threadbare safeguards in its design: “At what point does the artistic vision take a back seat to safety?” https://t.co/6ghpZzuR3r pic.twitter.com/gEnpE7KuiN — Vicki A. Lee (@vickiangelalee) January 20, 2021

Il Vessel degli Hudson Yards ha chiuso a tempo indeterminato dopo il terzo caso di suicidio. L’attrazione turistica si trova a Hudson Yards, Manhattan (New York City). La struttura sfoggia un’elegante forma architettonica moderna. Le sue linee minimali sono molto attraenti e in breve tempo hanno catturato l’attenzione dei turisti e dei newyorkesi stessi.

Con le sue stravaganti balconate, il Vessel è nato per rilanciare il quartiere di Hudson Yards. La realizzazione dell’edificio, costruito in cemento armato e rivestito in acciaio, si aggira intorno ai 200 milioni di dollari. Il quartiere che lo ospita era stato creato a tavolino ed è contraddistinto dalla presenza di numerosi centri commerciali e centinaia di negozi. Al centro del mondo dello shopping si erge l’opera di Thomas Heatherwick, soprannominata da alcuni italiani “la pigna” per via della sua tipica configurazione a nido d’ape.

La chiusura dell’attrazione funerea

The ‘Vessel’, a New York City structure and tourist attraction has seen three suicides in 12 months. Might the designers, developers and even the community leaders have considered these risks more thoughtfully from the start?, via @Forbes. https://t.co/DM1FZBTgU3 pic.twitter.com/cO8JndLeb6 — Suicide Prevention (@cspyyc) January 19, 2021

La struttura a spirale è alta 46 metri ed è composta da 16 piani con 154 rampe di scale, ben 2.500 gradini e 80 terrazze panoramiche per i visitatori. Situato esattamente al centro del complesso immobiliare del Far West Side di Manhattan, il Vessel è stato chiuso a tempo indeterminato. La decisione è stata presa dopo che lo scorso lunedì, 11 gennaio, quando un giovane di 21 anni si è tolto la vita gettandosi da sua estesa terrazza.

Si tratta del terzo caso di suicidio registrato sin dall’inizio dell’inaugurazione dell’edificio. Secondo quanto riporta il notiziario New York Times, il designer e architetto britannico ha confermato alla NBC New York di aver mobilitato un’équipe di esperti per la prevenzione collettiva. In particolare, è in progetto l’implementazione di misure di sicurezza per evitare la possibilità di futuri suicidi. Pertanto, il Vessel resterà chiuso finché non saranno ultimati i lavori di integrazione della struttura con le nuove misure di sicurezza.

Proprio il mese scorso, una donna di 24 anni di Brooklyn è morta suicida al Vessel. Prima di allora, anche un ragazzo di 19 anni del New Jersey si è gettato dalla stessa attrazione: il giovane è stato il primo a togliersi la vita a febbraio 2020.

