Lupin “ruba” il record di Netflix: serie più vista in meno di un mese

Le avventure del ladro gentiluomo che hanno conquistato intere generazioni ritornano nella rivisitazione di Netflix interpretata dalla star Omar Sy. La serie sale al primo posto nella piattaforma in streaming aggiudicandosi il record di serie più vista.

Arsenio Lupin “ruba” di nuovo. Ma questa volta il suo bottino sono i cuori degli spettatori. La rivisitazione delle avventure del ladro gentiluomo ha conquistato Netflix. Colpo grosso per la serie Lupin che è la più vista di sempre dopo The Witcher.

E’ dal gentiluomo di Maurice Leblanc che nel 1905 nasce la figura del ladro gentiluomo. Diversi sono i romanzi dedicati alle sue avventure.

Nel corso della storia Lupin torna a conquistare grandi e piccini in svariate pellicole cinematografiche. Ma la sua fama è stata determinata in particolare dal manga Lupin III del 1967. Ideato da Monkey Punch il fumetto ha spopolato a livello planetario.

Ora Lupin fa una nuova apparizione con una rivisitazione in chiave moderna. A interpretare il suo ruolo è l’attore Omar Sy, noto per la sua interpretazione di Quasi Amici. Sono 5 episodi che hanno “rubato” il record sulla piattaforma. I numeri parlano chiaro. 70 milioni di abbonati da ogni parte del globo hanno divorato la serie in meno di un mese. Creata da George Kay e François Uzan, ha scavalcato dal podio Bridgerton e La Regina degli scacchi.

Lupin: al primo posto su Netflix, in arrivo seconda parte

“70 milioni sono pazzi! Sono così orgoglioso che Lupin sia la prima serie Netflix francese a incontrare un tale successo internazionale! Senza di voi, non sarebbe stato possibile. Grazie a tutti”, ha commentato l’attore Omar Sy sull’account Twitter.

Su Netflix per ora è stata pubblicata solo metà serie. Un susseguirsi di intriganti episodi che terminano con un finale inaspettato e sospeso. Bisognerà pazientare per poter scoprire come si conclude la prima stagione. La data è ancora un mistero ma probabilmente entro fine anno si riusciranno a vedere i tanto attesi sviluppi delle vicende del ladro più famoso della storia questa volta calato nella suggestiva cornice parigina.

Intanto Lupin si gode il traguardo raggiunto sulla piattaforma in streaming seguito da quello del romanzo di Maurice Leblanc, in cima alle vendite su Amazon Francia