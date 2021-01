Katia Pedrotti, guance rosse e sguardo sensuale: “Donna bambina” FOTO

Katia Pedrotti, guance rosse e sguardo sensuale: “Donna bambina”. La concorrente del terzo Grande Fratello ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Katia Pedrotti è nata a Chiesa in Valmanenco il 27 settembre 1978, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha trascorso l’infanzia in questo piccolo paese in provincia di Sondrio e già quando era molto piccola ha mostrato di essere una ragazza molto attiva, che ama stare in compagnia e giocare con gli altri. I genitori hanno raccontato che Katia da piccola preferiva stare in compagnia dei maschi piuttosto che delle femmine.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Katia Pedrotti, lo scatto che ha pubblicato fa impazzire i social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Katia ha una sorella a cui tiene molto e ha sempre fatto una vita agiata, grazie alla ricchezza di suo padre Silvino che non ha mai fatto mancare nulla alla sua famiglia. La carriera di Katia ha preso il volo quando nel 2004 ha deciso di partecipare al Grande Fratello, dove è stata ammessa come concorrente. La sua partecipazione al reality è anche un’esperienza che cambia il suo modo di approcciarsi al mondo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Katia ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori con il reality a cui ha partecipato dove si è classificata terza. Lì ha anche trovato l’amore e ha cominciato una storia d’amore con Ascanio Pacelli, che ha fatto sognare tutti.