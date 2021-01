La serie tv più vista di sempre arriva su Netflix

La serie tv più vista di sempre da domani sarà disponibile in streaming tutta d’un fiato. E voi in adolescenza l’avete vista in tv?

È domani il grande giorno, quello in cui la serie tv più vista e amata di sempre, dagli adolescenti di un tempo, sbarca su Netflix. Un vero cult tra gli anni Novanta e i Duemila, con tante stagioni e schiera di ragazzini che sono cresciuti con alcuni personaggi che sono iconici.

Peace, Joey, Dawson vi dicono qualcosa? Avete capito bene, parliamo di Dawson’s Creek che da domani 15 gennaio sbarca su Netflix. Tutte disponibili le sei stagioni della serie ideata da Kevin Williamson che hanno accompagnato generazioni intere di quelli che oggi vengono chiamati millenials o chi, da più grande, oggi ha più di trent’anni.

Un tempo Dawson’s Creek era il re per eccellenza dei telefilm, quelli che si potevano vedere un episodio al giorno, di pomeriggio e solo in tv quando le piattaforme streaming non esistevano.

Oggi tutto è cambiato ma il colosso di Netflix ha deciso di recuperarle dal passato e renderle fruibili di nuovo, a chi le ha già viste o a chi in tv non sa neppure cosa siano.

La serie tv più vista di sempre: torna Dawson’s Creek

E così Dawson interpretato da James van Der Beek, Pacey da Joshua Jackson, Joey da Katie Holmes e Jen da Michelle Williams torneranno per rispolverare i loro rapporti amorosi, i loro legami, le loro gelosie, ansie e paure, nel percorso che dal liceo li accompagna all’università.

Ed è inutile negarlo, gli adolescenti di un tempo sono cresciuti insieme a loro e in loro si sono rivisti. Come è inutile dire che “scontati” erano gli schieramenti tra il team Peacy e il team Dawson. Non c’è adolescente che abbia visto almeno qualche stagione che non si sia schierano, seguendo con passione le rivalità amorose dei due amici che finiscono per diventare nemici per l’amore della stessa donna.

E poi c’è la sigla, indimenticabile, tutti quelli che oggi hanno dai 30 anni in sù l’hanno canticchiata almeno una volta. Gli elementi sono semplici ma iconici, e se oggi parlare di sei stagioni sembra quasi nulla in un momento in cui la serialità è quasi a portata di mano, per i ragazzini di una volta significava intere stagioni televisive, con attese, ansie e trepidazioni che sono andate avanti per anni.

E allora non vi resta che seguire Dawson’s Creek se non lo avete visto. E se siete sui fan lo rivedrete oppure preferite rimanere nei ricordi adolescenziali?