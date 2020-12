Gomorra 5, spunta un VIDEO con l’anteprima delle riprese (SPOILER)

I fan della serie Sky Gomorra sono impazziti perché sono spuntate alcuni fermi immagine delle nuove scene girate in questi giorni a Napoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

Per i fan della serie Sky nata dal romanzo di Roberto Saviano molte anteprime sulla location delle nuove riprese erano giò state rivelate a inizi mese. Gomorra 5 infatti vede il Centro Direzionale di Napoli come fulcro dei nuovi ciak fino a fine gennaio.

Le prime scene della serie sono state girate all’inizio di settembre in Lettonia, a Napoli invece le riprese sono ripartite a inizio novembre sul Lungomare, in particolare tra la Rotonda Diaz e viale Dohrn.

In questi giorni però sono nel Centro Direzionale, boccato dal comune per consentire il totale serenità il lavoro degli attori e della troupe che si stanno dividendo tra l’ex Fabbrica Corradini, San Giovanni, Teduccio e le banchine del porto.

La serie Sky, prodotta da Cattleya, avrebbe dovuto iniziare le riprese la scorsa primavera, nei mesi tra marzo e aprile, come era stato programmato dall’Ufficio Cinema del Comune di Napoli, ma a causa della pandemia è stato tutto slittato.

Le scene della nuova serie Gomorra 5, fan in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

La fiction racconta le vicende della famiglia Savastano e di tutta la malavita campana, un tuffo in alcune dinamiche che sono nel cuore di moltissime persone. Le riprese della quinta stagione sono in lavorazione a Napoli proprio in queste settimane, anche se bisognerà attendere la fine del 2021 per poter vederla sulle reti Sky.

Mentre è uscito il film “L’immortale” che racconta la storia di Ciro Di Marzio che fa capire ai fan che il personaggio interpretato da D’Amore non è morto come tutti pensavano, ieri, direttamente dal set di Gomorra 5, è spuntato un video che mostra alcune immagini inedite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gomorra La Serie (@gomorra_serie_official)

Un vero spoiler per gli appassionati che possono vedere Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio. Oltre 156mila visualizzazioni in poche ore e commenti entusiasti da parte di tutti gli appassionati che si sono lanciati in ipotetiche congetture su ciò che rappresenta quel fermo immagine della serie tanto attesa.