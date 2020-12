Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 dicembre: la data di nozze

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 dicembre: mentre Vittorio è alle prese con i suoi drammi d’amore, Gabriella e Cosimo progettano le nozze.

La Vigilia di Natale ha portato gioia nei cuori di molti. Federico ha fatto una sorpresa a Silvia, presentandosi a casa sua per il cenone, mentre l’umore di Vittorio è stato risollevato dalla presenza di Beatrice e dei suoi nipotini. Le Veneri hanno inoltre preparato una deliziosa cenetta per Armando e i ragazzi, rallegrando la loro cena per soli uomini. Il magazziniere ora si appresta ad aprire il suo regalo di Natale: il contenuto lo lascerà senza parole.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 dicembre: un bigliettino da Agnese

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che, in mezzo a drammi familiari di ogni sorta, qualcuno prova comunque ad organizzare un matrimonio. Si tratta di Gabriella e Cosimo, che si apprestano a scegliere la data della tanto agognata celebrazione. Nel frattempo Vittorio si avvicina sempre di più a Beatrice. Il capo del Paradiso decide di portare la cognata e i nipoti al Circolo per gustare un pranzo di Natale davvero speciale.

A casa sua, Armando scarta il regalo. Insieme alla bicicletta nuova, che certo gli tornerà utile, c’è un biglietto che gli scalda il cuore.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Federico racconta con entusiasmo a Luciano della cena trascorsa con Silvia. Cogliendo la palla al balzo, l’uomo lo convince a perdonare la madre.