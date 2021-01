Netflix ha deciso di cancellare in questo mese altre tre serie molto famose: quali sono e perché è arrivata questa decisione

Ogni mese Netflix, la più grande piattaforma del momento per quel che riguarda i film e le serie in streaming, ma anche Amazon Prime Video, decidono di eliminare alcune serie tv per “fare spazio” agli ultimi arrivi. Il catalogo viene aggiornato per permettere di vedere contenuti originali che arricchiscono appunto l’offerta del servizio streaming.

Solo a dicembre scorso la casa ha cancellato a più riprese ben 32 serie tv, alcune amatissime dal pubblico di fedelissimi che a volte, come accaduto negli anni passati, hanno organizzato addirittura petizioni per evitare che Netflix confermasse le proprie decisioni.

In ordine sono state cancellate a dicembre:

Shtisel

Reggie Yates Outside Man

Assassination Classroom

Atom: The Beginning

Danganropa: The Animation

Food Wars! Shokugeki no Soma

Haikiyu!! L’asso del Volley

Hellsing, Overlord

Ushio

Tora

Mazinger Edition T: The impact!

Highschool of the Dead – La Scuola dei Morti viventi

I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas

Arriva il Mostro!

Conan Without Borders

Willy Il Principe di Bel-Air

Friends

Dexter

Californication

Dr. House

The Following

The Principal

Sword Oratoria

DanMachi

Knights of Sidonia

Terror in Resonance

Tutor Hitman Reborn!

Mia and Me

Topo Tip

Mini Cuccioli

Gossip Girl

Homeland

Netflix fa una strage di serie tv, le ultime 3 cancellate

Altre volte invece le cancellazioni sono necessarie ma non traumatiche come per il caso di “How I Met Your Mother”. Sono appunto serie tv minori e seguite spesso da un numero limitato di persone, una nicchia di pochi seguaci per cui è possibile in definitiva compiere l’operazione.

Per questo mese quindi la decisone di Netflix si è concentrata per ora su tre serie tv molto conosciute: Sabrina, Atypical e Glow. I fan sono abbastanza sconvolti perché si tratta si serie non concluse e lasciate in sospeso.

Sabrina era arrivata alla terza stagione, Netflix però fa sapere che trasmetterà la quarta e ultima prima di cancellarla. Lo stesso vale per Atypical che sarà chiuso dopo al messa in onda della quarta serie, Glow invece apparso solo nel 2019 non ha conferme sulla sua programmazione