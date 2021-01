Virginia Raffaele, selfie in bianco e nero: sembra una ragazzina FOTO

Virginia Raffaele, scatto in bianco e nero: sembra una ragazzina. La conduttrice ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire tutti con il suo selfie su Instagram

Virginia Raffaele è uno dei talenti più indiscussi degli ultimi decenni. È nata il 27 settembre del 1980 sotto il segno della Bilancia e nel corso degli anni è stata brava a conquistare un posto meritatissimo nel mondo dello spettacolo. Dal successo di Sanremo alla conduzione di un programma solo suo è stato un salto veloce: Facciamo che ero io si è rivelato sin da subito un grande successo. Lei si è riconfermata un’artista di grandissimo talento.

Virginia Raffaele, lo scatto che ha pubblicato fa impazzire i social

Le sue imitazioni hanno toccato tanti personaggi: Bianca Berlinguer, Michela Murgia e Fiorella Mannoia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Virginia è stata legata al collega Ubaldo Pantani. Ad oggi pare che sia single e che abbia deciso di concentrarsi di più sulla sua vita professionale. Oltre al suo lavoro che la rende felice e soddisfatta, Virginia ha anche altre passioni: il teatro, lo sport e tanto altro. Pare che per molto tempo abbia vissuto a Roma e una passione sfrenata per i vestiti.

Su Instagram ha molti followers che la seguono con costanza e passione e che le scrivono sempre tantissimi commenti d’apprezzamento.