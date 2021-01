Elenoire Casalegno, il vestitino è mini e scollato: da infarto – FOTO

Elenoire Casalegno in uno degli scatti più sensuali mai visti, vestito pieno di pailettes e provocante: apertura sulla scollatura e non solo

Quando parliamo di lei, descriviamo un personaggio presente da tempo nel mondo dello spettacolo italiano, sempre contraddistinta da grande solarità e irresistibile per fascino che rimane uguale anche a distanza di anni. Elenoire Casalegno è seguitissima sui social e anche alla soglia dei 45 anni trasmette una bellezza assolutamente devastante. Sul suo profilo Instagram non mancano mai scatti davvero da urlo, che accendono immediatamente la fantasia dei followers.

Elenoire Casalegno super sexy, il vestito non contiene il fisico esplosivo

La foto di oggi in particolare è una delle meglio riuscite in assoluto, probabilmente. Grande eleganza nel suo abito in pailettes, che però si presta anche alla provocazione e alla sensualità. Si intravede infatti la scollatura, dettaglio che già da solo farebbe drizzare le antenne, ma non è finita qui.

L’abito è infatti davvero molto corto, ad altezza inguinale, scoprendo le gambe e attivando ancora di più l’attenzione di chi osserva. Una foto che raccoglie, inevitabilmente, like e commenti a iosa. La splendida Elenoire ha colpito ancora e la sua voglia di eleganza in una giornata uggiosa fa bene anche ai suoi fan, che sicuramente si tirano su il morale.