Elenoire Casalegno è una bellezza acqua e sapone. Sensuale ma senza esagerazioni pronta per una lunga giornata di cose da fare

Una veterana della televisione e oggi anche seguitissima influencer che si è saputo reinventare alla grande sapendo interpretare i tempi e le mode. Parliamo di Elenoire Casalegno, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo dal popolo italiano.

La sua carriera in tv è storica con lavori di grande importanza e al fianco di grandi personaggi come Massimo Lopez e Lello Arena in ‘Scherzi a parte’ o con la conduzione del Festivalbar, un evento cult degli anni Novanta che ha accompagnato in musica un’intera generazione.

Nel 2016 ha deciso di sfidare sé stesse ed è stata una dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Elenoire è stata uno dei personaggi più apprezzati tanto da essere arrivata fino alla semifinale, sfiorando davvero per poco l’ultima puntata.

Oggi sui social ha ritrovato un’altra passione e anche qui non delude affatto. Ben 810mila i follower che la seguono nella sua genuinità, spontaneità e bellezza.

Elenoire Casalegno, bellezza acqua e sapone: una favola

Elenoire Casalegno pronta ad affrontare questa ultima giornata di libertà prima della stretta di Natale imposta dal governo e per questo si dice pronta ad un lungo elenco di cose da fare per prepararsi alla grande festa dall’anno.

“Questa mattina sveglia all’alba. Spesa per la cena del 24, per il pranzo di Natale, per la cena di Natale, per il 26…addobbi, luci, candele…zabaione, torte salate, pasta al forno, polpo, torrone, panettone…ma siamo meno dei sette nani!” dice poi scherzosamente la presentatrice che poi chiede ai suoi follower come trascorreranno il Natale.

Lei è appena sveglia, in vestaglia da notte ed è una meraviglia. Senza trucco e con i capelli ancora un po’ arruffati, biondissimi e sciolti e una mise molto molto sensuale.

Maniche larghe cadono a punta, cosce che le lascia intravedere e uno scollo profondo ma che rimane soft senza esagerazioni. Tra le mani un centrotavola con le candela e tanta voglia di passare alcuni giorni di serenità di cui tutti abbiam bisogno.