Elodie, le trasparenze lasciano poco spazio all’immaginazione: che incanto FOTO

Elodie, le trasparenze lasciano poco spazio all’immaginazione: che incanto. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Elodie è una delle cantanti italiane più amate del momento. Ha esordito ad Amici di Maria De Filippi sei anni fa, e prima di partecipare al talent è stata scartata ai provini di X Factor. Bisogna ammettere che la sua carriera è stata molto particolare: subito dopo la sua partecipazione al programma non ha riscosso un successo immediato, ma ci ha messo un po’ prima di raggiungere il picco di popolarità. Sarà stato un po’ per la sua prima partecipazione a Sanremo, ma all’improvviso è diventata la cantante famosa che noi tutti conosciamo.

Elodie bellissima nell’ultimo scatto su Instagram, toglie veramente il fiato

Quest’anno la sua popolarità ha raggiunto davvero l’apice: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano “Andromeda” che ha conquistato davvero tutti. Da lì ha cominciato ad essere in vetta alle classifiche, e quest’estate il suo brano si è sentito davvero in tutte le radio, sulle spiagge e per lei questo sarà stato un motivo di grande orgoglio. Ha anche approfittato per fare un cambio look repentino: niente più capelli rosa corti o biondi, ma adesso li ha lunghissimi e scuri.

Un look sconvolgente per lei che ha avuto sempre i capelli chiari, ma sicuramente molto apprezzato dai suoi fans.