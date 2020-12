GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati. L’influencer dopo la puntata ha preparato le valigie e ha rivelato ai suoi compagni di voler lasciare la casa

Tommaso Zorzi ieri notte, dopo la puntata, ha svuotato il suo armadio e ha messo in valigia tutti i suoi vestiti. Non si è trattato di un crollo come le altre volte, lui stesso l’ha definita una scelta ponderata. Sono un po’ di settimane che si sente scarico, infatti di recente ha dormito molto spesso ed è stato poco presente nelle dinamiche di gioco, poco interessato ai concorrenti e a quello che succedeva nella casa. Questo gli ha fatto capire che è arrivato il momento di chiudere questo percorso prima che rischi di rovinare tutto.

Tommaso Zorzi nella notte prepara le valigie e annuncia ai suoi amici: “Voglio uscire”

Dopo una breve visita al confessionale, stanotte ha detto ai suoi amici che avrebbe aspettato fino ad oggi prima di andare via, ha parlato con Stefania Orlando e sembrava ancora più deciso di ieri notte. A quanto pare però, gli autori gli hanno chiesto di aspettare fino a lunedì prima di prendere la decisione definitiva, e per questo motivo lui ha deciso di riportare in camera le sue valigie.

Al momento i suoi fans non sono affatto positivi riguardo al fatto che rimarrà, non ci resta che aspettare lunedì per scoprire quale sarà la sua decisione definitiva.