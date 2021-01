Wanda Nara non ha più freni, si fotografa senza veli e posta la FOTO del seno

Wanda Nara non smette mai di stupire i followers: lo scatto senza veli regala una visuale imperdibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La moglie di Mauro Icardi sembra averne combinata un’altra delle sue. Wanda Nara, sensuale e sicura di sé, non si tira mai indietro quando si tratta di esibire le proprie grazie ai followers. Di recente, la showgirl ha deciso di superare se stessa, postando uno scatto in cui ha indosso solamente il reggiseno. Il davanzale della Nara, incantevole, si staglia di fronte all’obiettivo, e conquista le attenzioni degli utenti. In pochissimo tempo, la foto ha già registrato 15mila “cuoricini”, ed altrettanti commenti da parte dei fan, che approfittano dell’impagabile visuale.

LEGGI ANCHE —> Sara Croce, bollente SCATTO in reggiseno, il davanzale esplode

Wanda Nara sulla neve, anche il ghiaccio diventa “bollente”