Un bambino di 7 anni è morto dopo essere stato investito in bici da un’auto che è risultata essere rubata ed utilizzata per una rapina.

Sarebbe stato investito da un’auto rubata mentre era in strada in sella alla sua bici. Questo il tragico destino di un bambino di soli 7 anni deceduto nel pomeriggio di lunedì a Milpitas, negli Usa. Il piccolo, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato travolto ad un incrocio da una vettura che, pare fosse stata rubata da alcuni malviventi ed utilizzata per una rapina a San Jose. Scattate le indagini, la polizia ha arrestato una donna di 36 anni accusata di trovarsi a bordo della vettura in questione.

Leggi anche —> Incidente fatale: tre camionisti travolti e uccisi da un quarto camion

Usa, investito in bici da un’auto rubata: bambino di 7 anni perde la vita

Leggi anche —> La figlia neonata piange troppo e il padre la uccide in modo barbaro

Un bambino di soli 7 anni è morto lunedì 18 gennaio a Milpitas, cittadina della California, negli Usa, dopo essere stato travolto ad un incrocio da un’auto. Il piccolo si trovava in sella alla sua bici nei pressi del Milpitas Sports Center, quando un’auto lo ha centrato in pieno lasciandolo sull’asfalto. Sul luogo della tragedia, come riporta la redazione del San Francisco Chronicle, sono arrivati i paramedici che hanno provato a rianimare il bimbo, ma non c’è stato nulla da fare. Lo staff sanitario ha dichiarato il decesso sul posto sopraggiunto per le gravi ferite.

Intervenuti anche gli agenti della polizia che hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciare l’auto pirata, il cui conducente non si è fermato dopo l’impatto. Dalle indagini, riferisce il San Francisco Chronicle, è emerso che il veicolo era stato rubato ed utilizzato per una rapina a mano armata a San Jose.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La polizia dopo alcune ore ha arrestato una donna di 36 anni che, secondo gli inquirenti, si trovava sull’auto in questione. Gli agenti ritengono che a bordo del mezzo vi fosse anche un uomo che sarebbe ora ricercato. L’auto è stata rintracciata e sequestrata.